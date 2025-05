NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 42,5 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Weniger riskante Jahresziele und starke Geschäftsdynamik ließen Spielraum, wenn sich das Umfeld bessere, schrieb Alexander Duval in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Seine Schätzungen sinken allerdings zunächst aufgrund der Unsicherheit./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 05:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004