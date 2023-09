Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ThyssenKrupp hat zuletzt in der vergangenen Woche all jene enttäuscht, die schon an einen Crash des Stahlkonzerns glaubten. Am Freitag konnte der Kurs zwar "nur" 1,6 % aufsatteln. Dabei jedoch summiert sich das Ergebnis einer Woche auf mittlerweile gut 4 % Plus. Das ist aus Sicht der Investoren aber noch nicht genug. Thyssen Krupp hatte im Hochsommer mit dem Börsengang von Nucera Hoffnungen geweckt, der ...

