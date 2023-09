Leipzig - Am 6. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga ist die Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München mit 2:2 ohne Sieger zu Ende gegangen. Mit Spannung erwarteten die Fans das Spitzenspiel dieses Fußball-Wochenendes und sollten nicht enttäuscht werden.



Die Bayern begannen zunächst mit mehr Ballbesitz und hatten die erste Torchance, Leipzig hielt ambitioniert dagegen, arbeitete effektiv gegen den Ball. In der 20. Minute war es dann Lois Openda, der die Hausherren eher unerwartet in Führung brachte: Nach einem Pass von Xaver Schlager gewinnt Openda das Laufduell gegen Bayerns Min-Jae Kim und trifft aus rund 16 Metern. In der 26. Minute baute Castello Lukeba die Führung der Leipziger nach einer Ecke aus, Bayern-Keeper Sven Ulreich machte bei diesem Treffer keine gute Figur. Die Verunsicherung der Bayern war spürbar, die Defensive des Rekord-Meisters wackelte.



Bayerns Star-Neuzugang Harry Kane war bis zu diesem Zeitpunkt kaum aufgefallen. Zur zweiten Halbzeit sah sich Trainer Thomas Tuchel gezwungen zu reagieren und wechselte auf zwei Positionen: Kingsley Coman und Leon Goretzka gingen, Raphael Guerreiro und Mathys Tel kamen neu ins Spiel. In der 56. Minute verwandelte Kane einen Handelfmeter und brachte die Gäste aus München zurück ins Spiel. Der FCB erhöhte den Druck anschließend deutlich und drängte immer wieder in den Strafraum der Leipziger.



In der 70. Minute glich Leroy Sané nach einem präzisen Pass von Jamal Musiala für die Bayern aus. Für die Schlussphase brachten beide Seiten nochmals frische Kräfte ins Spiel, um die Entscheidung zu erzwingen: Dies gelang jedoch keinem der Kontrahenten. Die Bayern verpassen somit den Sprung an die Tabellenspitze.