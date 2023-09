Berlin - Angesichts fehlender Pflegekräfte fordert der Arbeitgeberverband Pflege mehr Kompetenzen für Pflege- und Hilfskräfte. "Mehr Personal bedeutet nicht automatisch mehr Qualität", sagte Verbandspräsident Thomas Greiner der "Bild am Sonntag".



Starre Personalvorgaben der Politik würden Qualität sogar erschweren. Greiner fordert: "Fachkräfte brauchen mehr Kompetenzen. Sie müssen Medikamente verschreiben, impfen und spritzen dürfen, so wie es in vielen Ländern Standard ist." Auch Hilfskräfte sollten mehr Kompetenzen bekommen.



Bisher dürften sie nicht einmal beim Anziehen der Stützstrümpfe helfen. "Wir müssen die Zuständigkeiten neu ordnen", so Greiners dringender Appell an die Politik. "Wenn eine Fachkraft regelmäßig Essen reicht, beim Toilettengang hilft, wäscht, dann ist das eine Vergeudung der sowieso schon knappen Fachkraftkompetenz."