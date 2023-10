Das globale Sportunternehmen PUMA startet die Mützen-Kampagne "Class of 23", die Markenbotschafter aus aller Welt als Repräsentanten der eng verbundenen PUMA-Familie zusammenführen soll.

2023 markiert für PUMA eine Etappe auf einer langen Reise, die mit den bemerkenswerten Menschen zurückgelegt wurde, die hinter dem Unternehmen stehen. ?Daher ist die "Class of 23" genau der richtige Weg, um die inspirierenden Markenbotschafter und Talente zu feiern, mit denen PUMA in den letzten 75 Jahren zusammengearbeitet hat.

Jedes dieser Talente von Neymar Jr. über Pamela Reif bis hin zu Gianmarco Tamberi und Winnie Harlow wurde dafür auf eine ganz persönliche Art und Weise porträtiert: Sie trugen ihre Lieblingsmützen (Beanies) aus der PUMA-Kollektion 2023 und zeigten damit ihre Zugehörigkeit zur großen PUMA-Familie.

"Unsere PUMA-Familie bildet das Herzstück unserer Marke. Sie wird von unseren außergewöhnlichen Athleten und Markenbotschaftern mitgestaltet, die immer wieder neu definieren, was das Wesen des Sports ausmacht", sagte Oana Leonte, Head of BU Marketing Accessories. "Da wir in diesem Jahr stolz unser 75-jähriges Bestehen feiern, haben wir uns für ein bescheidenes, aber doch symbolträchtiges Produkt entschieden: Die Beanie ist eine Hommage an die außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die ihre Spuren in der Geschichte unserer Marke hinterlassen haben unsere PUMA-Markenbotschafter. Zusammen verkörpern sie als "Class of '23" den Geist der Innovation und Exzellenz, der die Marke PUMA ausmacht."

Jack Grealish, einer der Teilnehmer dieser Initiative, erklärte dazu, es sei für ihn unglaublich, zur PUMA-Familie zu gehören: "Seit ich dabei bin, haben sich meine Leistungen auf dem Spielfeld zweifellos verbessert. Ich liebe die Marke, ich liebe die Schuhe, und ich denke, dass die zweite Hälfte der vergangenen Saison die beste war, die ich je in meiner Karriere gespielt habe. Glücklicherweise fiel das mit dem Einstieg bei PUMA zusammen. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, weil PUMA einfach eine Markenikone ist."

Dies ist das erste Mal, dass PUMA alle Botschafter des Unternehmens zu einem denkwürdigen Anlass zusammenbringt, um unseren gemeinsamen Weg durch die Jahre zu begehen. Feiern wir gemeinsam den Augenblick. Schon seit 1948.

Das Produkt ist auf der Website von PUMA erhältlich: https://go.puma.com/Class-of-23.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren bringt das Unternehmen Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien von PUMA gehören u.a. Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designern und Marken, um so sportliche Akzente in der Straßenkultur und Mode zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern, beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Herzogenaurach (Deutschland).

