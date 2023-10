München (ots) -Die richtige Antwort für hohe Ziele: Berlin siegt nach 2 Niederlagen mit 5:0 gegen Nürnberg. Die Eisbären sind nun Dritter nach 6 Spieltagen. "Wir haben das solide runtergerissen. Wir haben die Tore im richtigen Augenblick geschossen. So war das ein gutes Heimspiel", sagt Leo Pföderl über einen "guten Saisonstart". Neue Tabellenführer sind nach dem spektakulären 4:3 in Köln die Adler Mannheim, die abgeklärter wirkten. Auch hier lautet das Ziel: den Titel holen! Meister München hat unter dem neuen Trainer Toni Söderholm noch etwas Abstimmungsprobleme, gegen Frankfurt folgt im Wiesn-Outfit der 3. Sieg: 5:2, auch weil Vize-Weltmeister Mathias Niederberger wie ein Weltmeister hält. "Das war ein ganz schöner Kraftakt", bilanziert Münchens Torschütze Nico Krämmer zum 5:2 und ergänzt: "Das war gut für die Moral. Wir haben gut angefangen und trotzdem ein Gegentor bekommen. Das kann passieren. Sowas hilft aber nicht, wenn du dich gerade am Finden bist."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der PENNY DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Dienstag mit u.a. Düsseldorf gegen Wolfsburg, München gegen Nürnberg und Mannheim gegen Straubing -ab 13.45 Uhr startet der Eishockey-Feiertag bei MagentaSport.EHC Red Bull München- Löwen Frankfurt 5:2Der amtierende Meister tut sich noch schwer. Das System vom neuen Trainer Toni Söderholm scheint noch nicht komplett verinnerlicht zu sein. Die Mannschaft muss sich weiter finden. So richtig dominant ist der EHC noch nicht aufgetreten. Gegen Frankfurt gab es immerhin wieder einen Sieg. Für Frankfurt ist es die 4. Pleite trotz respektabler LeistungNico Krämmer, Torschütze München: "Mein Tor kam zu einem guten Zeitpunkt nach dem 3:2. Das war ein ganz schöner Kraftakt. Der Vorsprung hat uns dann für unser Spiel gut getan... Das war gut für die Moral. Wir haben gut angefangen und trotzdem ein Gegentor bekommen. Das kann passieren. Sowas hilft aber nicht, wenn du dich gerade am Finden bist. Ich habe aber das Gefühl, dass wir immer einen Schritt nach vorne machen... Wo wir genau stehen, sollte der Trainer entscheiden. Für mich ist hier vieles neu, aber die Jungs machen es mir leicht, da wir charakterlich eine super Mannschaft haben."

Matti Tiilikainen, Trainer Frankfurt: "Das war ein gutes Spiel von uns. Wir haben es im 2. Drittel nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Der Torwart der Münchner hat sehr gut gespielt. Wir haben die Entscheidung verpasst und dann haben sie getroffen. So ist das eben in den Topspielen gegen starke Gegner. Ich habe aber ein gutes Spiel gesehen." Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 5:0
Berlin schlägt Nürnberg eindeutig und bleibt oben in der Tabelle. Für Nürnberg ist es die 3. Niederlage in der Saison. Wichtiger Start für die Berliner, die in der vergangenen Saison noch die Playoffs verpassten.

Constantin Braun, Nürnberg: "Wir haben im 1. Drittel gut gespielt. Im 2. Drittel haben wir dann das Spiel selbst aus der Hand gegeben. Unsere vielen Strafen hat Berlin genutzt. Meiner Meinung nach ist 5:0 ein bisschen hoch, aber so ist das einfach im Eishockey... Wir können zufrieden sein mit unserer Leistung in dieser Saison." Leo Pföderl, Doppelpacker für Berlin: "Wir haben das solide runtergerissen. Wir haben die Tore im richtigen Augenblick geschossen. So war das ein gutes Heimspiel."

Jake Hildebrand, Berlin: "Das war eine gute Teamleistung. Wir waren nicht zufrieden mit unserem Spiel gegen Schwenningen. Wir wussten, dass wir hier zurückkommen mussten... Wir sind zufrieden mit unserem Start. Wir werden immer besser und steigern uns von Spiel zu Spiel." Kölner Haie - Adler Mannheim 3:4
Spitzenspiel in Köln. Die Adler erobern die Tabellenführung und gewinnen bei den Haien. Die Haie gehen zwar 3mal in Führung, doch das letzte Wort haben die Adler. Kris Bennett ist mit einem Hattrick der Spieler des Spiels. Die PENNY DEL live bei MagentaSport
Dienstag, 03.10.2023
Ab 13.45 Uhr: Düsseldorfer EG - Grizzlys Wolfsburg, Fischtown Pinguins - ERC Ingolstadt, Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin
Ab 16.15 Uhr: Kölner Haie - Augsburger Panther, Löwen Frankfurt Schwenninger Wild Wings, EHC Red Bull München - Nürnberg Ice Tigers
Ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim - Straubing Tigers