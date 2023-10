Vom 26. bis 28. September 2023 fokussierte sich die VertiFarm, Fachmesse für Next Level Farming und New Food Systems, erneut auf die nachhaltige Transformation der Landwirtschaft und die Produktion alternativer Nahrungsmittel. In einer internationalen Leistungsschau begegnete sie mit innovativen Konzepten, technologischen Neuheiten sowie neuen Produkten und Dienstleistungen der nachhaltigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...