Über 65.000 Artikel, rund 5.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein Café mit knapp 100 Sitzplätzen. Der neue MARKTKAUF in der Gutenbergstraße 2 in Goslar bietet seinen Kunden ab dem 28. September ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Im neugebauten Vollsortimenter stellt Marktleiter Dirk Mettke mit seinem 145-köpfigen Markt-Team die Nahversorgung in...

Den vollständigen Artikel lesen ...