Laut Gabriel Mancilla, Eigentümer und Geschäftsführer der Finca La Trinidad, war die aktuelle Bananensaison gut, was die Preise anbelangt, aber die Kosten für Düngemittel stellten eine große Herausforderung für die Erzeuger dar. "Die Kosten für Düngemittel sind aufgrund des Krieges in der Ukraine sehr hoch, was zu einem deutlichen Preisanstieg...

Den vollständigen Artikel lesen ...