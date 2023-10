Donnerstagabend (28.9.) war es dann so weit. Die Commerzbank hat ihre Mittelfristziele kommuniziert und sogleich überrascht.Die Ausschüttungsquote soll 2024 70% betragen, um zwischen 2022 (da waren es 370 Mio. Euro) und 2024 insgesamt 3 Mrd. Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an Aktionäre auszuschütten. Ab 2025 soll die Quote dann bei 50% liegen. Voraussetzung dafür ist eine harte Kernkapitalquote (CET-1), die mindestens 250 Basispunkte über der regulatorischen Mindestanforderung nach Ausschüttung liegen muss. In 2022 lag die CET-1-Quote bei 14,1% und soll 2027 13,5% erreichen. Wenig Überraschungspotenzial bot das zweistellige Ziel bei der Eigenkapital-Rendite (RotE). Über Wochen hatte das Management den Markt auf 10% eingeschworen - und jetzt die Überraschung: Es sollen sogar über 11% werden. Die DAX-Aktie (10,73 Euro; DE000CBK1001) ...

