Der SMI notiert um 9.10 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 10'980,46 Punkten.Zürich - Der erhoffte Kickstart ins vierte Quartal findet am Montagmorgen nicht statt. Stattdessen setzt sich auch am Schweizer Markt die zähe Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen weiter fort. In den USA ist der «Shutdown» der US-Regierung zwar in letzter Minute vermieden worden. Das Überbrückungsgesetz verschafft den Politikern aber gerade einmal bis Mitte November Luft...

