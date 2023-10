Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 3. Quartal 2023

01.10.2023 -"Warten auf erste Zinssenkungen" war das Thema des vergangenen Quartals an den Börsen.

Unterstützt wurde dieses von teils stark rückläufigen Inflationszahlen - insbesondere aus dem Immobilien- und Handwerksgewerbe. Anderseits wurden die Hoffnungen auf sinkende Zinsen durch stete Aussagen einzelner Zentralbänker gedämpft, die gar weitere Zinserhöhung in Aussicht stellten.

Die FED positionierte sich letzte Woche am deutlichsten, in dem sie den Zinserhöhungszyklus als abgeschlossen bewertet, jedoch kein klares Zeitfenster für erste Senkungen öffnen wollte. Dies belastete die Märkte rund um den Globus relativ stark, so dass insbesondere die europäischen Indices als auch der US-Nasdaq aus ihren Seitwärtskanälen der letzten Monate nach unten rausfielen.

(...)