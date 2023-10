Kornelius Purps (antea): 10-Jahres-Renditen auf Mehr-Jahres-Hochs

22.09.2023 - "Am Wochenende wird's bestimmt regnen." - "Mit Nagelsmann? Achtelfinale. Höchstens." - "Das ist nur 'ne kleine Korrektur. Die Kurse werden bald wieder steigen." Das Leben ist voller Prophezeiungen, Weissagungen und Prognosen. Das gilt besonders für die Welt der Finanzmärkte und erst recht, wenn die Kurse stark in Bewegung sind. Zur Bereicherung dieser Diskussion präsentiere ich heute eine qualifizierte Abschätzung zur möglichen weiteren Entwicklung der Anleiherenditen.

Seit zwei bis drei Jahren befinden wir uns in einem Umfeld steigender Kapitalmarktrenditen. Zuletzt gewann diese Entwicklung wieder an Dynamik. In den USA ist die 10-Jahres-Rendite mittlerweile fast so hoch wie zuletzt im Jahr 2007, und in Deutschland liegt die Rendite in der Nähe eines Dekadenhochs. Das Renditeniveau ist ein elementarer Faktor bei der Bewertung fast aller Anlagekategorien.

Worauf sollte man sich also einstellen? Weiter steigende Renditen? Oder wurde der Gipfel bereits erreicht? Der Versuch, diese Fragen zu beantworten, führt einen unmittelbar in das Reich der Propheten und Weissager. Als Ausweg wähle ich heute den Ansatz über eine Modellierung.

(...)