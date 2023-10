Hannover (www.anleihencheck.de) - Während die Schweizer Wirtschaft noch sehr dynamisch ins Jahr 2023 gestartet war (BIP +0,9% Q/Q), hat die konjunkturelle Schwäche mit zeitlicher Verzögerung im Frühjahr auch die Schweiz erfasst, so die Analysten der NORD LB.Das reale BIP habe im zweiten Quartal stagniert. Zwar habe der Dienstleistungsbereich überdurchschnittlich expandiert, eine ausgeprägte Schwäche habe sich jedoch in der Industrie gezeigt. Dies habe sich auch in einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit widergespiegelt. Solide entwickele sich hingegen weiterhin der private Konsum (+0,4% Q/Q), auch angesichts der im internationalen Vergleich erheblich geringeren Inflation. ...

