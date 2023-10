Per E-Banking oder über das Smartphone ist ab sofort der Kauf und Verkauf von Blockchain-Devisen wie Bitcoin und Ethereum möglich.Zug - Die Zuger Kantonalbank bietet der Kundschaft neu den Handel und die Verwahrung von gängigen Kryptowährungen an. Per E-Banking oder über das Smartphone ist ab sofort der Kauf und Verkauf von Blockchain-Devisen wie Bitcoin und Ethereum möglich. Der Kauf, Handel und die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte werde in US-Dollar abgewickelt, teilte die Bank am Montag mit. Der Handel finde von...

