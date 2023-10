SP-Nationalrat Jon Pult will in den Bundesrat. Der dreisprachige Bündner ist unter den bisher vier Interessenten an der Nachfolge von Alain Berset mit Abstand der Jüngste.Bern - SP-Nationalrat Jon Pult will in den Bundesrat. Der dreisprachige Bündner ist unter den bisher vier Interessenten an der Nachfolge von Alain Berset mit Abstand der Jüngste. Er hat allerdings schon zwanzig Jahre aktiver Politik hinter sich. Als Bundesrat wolle er den Zusammenhalt der Schweiz stärken, sagte der 38-jährige Pult bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur am Montag vor den Medien in...

