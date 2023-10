Wien (www.fondscheck.de) - Ab 1. November wird Christian Müller als Senior Sales Director das Vertriebsteam von Natixis Investment Managers in Frankfurt unterstützen, so die Experten von "FONDS professionell".Müller komme von Allianz Global Investors (AGI) und werde in seiner neuen Rolle für die Betreuung institutioneller und Wholesale-Kunden mit Fokus Banken und Asset Manager in Mittel- und Norddeutschland verantwortlich zeichnen. Er berichte an Patrick Sobotta, Geschäftsführer und Leiter der Region Zentral- und Osteuropa bei Natixis IM. ...

