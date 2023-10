Bereits vor einigen Wochen brachte BioNTech neue Corona-Impfstoffe an den hiesigen Markt, die besonders gut vor neuen Varianten schützen sollen. Nun erhielt der Konzern auch in Kanada eine entsprechende Zulassung und bereits im Laufe des Oktobers sollen dort die Impfungen mit dem neuen Vakzin anlaufen.Die Anleger freuten sich sichtlich über die Meldung und die Aktie von BioNTech (US09075V1026) konnte in der vergangenen Woche die 100-Euro-Marke wieder zurückerobern. Zuvor erlebte der Titel eine Phase der Korrektur. Zum Start der neuen Woche hält die gute Laune an. ...

