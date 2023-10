In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Vorstandsmitglieder von Solarpower Europe drei Maßnahmen zum Schutz der europäischen Solarindustrie. Zölle und Handelshemmnisse stellen aber keine Lösung dar.Solarpower Europe fordert Maßnahmen zum Schutz der europäischen Solarindustrie. Zölle seien aber keine gute Antwort auf die aktuelle Situation. In einem gemeinsamen Statement äußerten sich Vorstand des europäischen Solarverbands Solarpower Europe zur aktuellen Debatte um Zölle. Die Gruppe traf sich zum Quartalstreffen in Brüssel. In der gemeinsamen Erklärung verweisen die Vorstandsmitglieder auf ...

