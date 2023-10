Belastet wurde der Euro durch die eher verhaltene Stimmung an den Aktienmärkten. Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone bestätigte das trübe Bild für die Industrie.Frankfurt - Der Eurokurs ist am Montag unter 1,05 US-Dollar gefallen. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0493 Dollar. Sie notiert damit geringfügig über dem in der Vorwoche erreichten Tiefstand seit Januar. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bis auf fast 1,06 Dollar gestiegen. Auch zum Franken zeigt der Dollar Muskeln und nähert sich mit einem Kurs von 0,9194...

