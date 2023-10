Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier. Sie werden ausgezeichnet für ihre Forschung an ultrakurzen Lichtblitzen zur Untersuchung von Elektronenbewegungen in Materie.Stockholm - Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier. Sie werden ausgezeichnet für ihre Forschung an ultrakurzen Lichtblitzen zur Untersuchung von Elektronenbewegungen in Materie. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Ferenc Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching...

