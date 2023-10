Mit der Selbstständigkeit taucht die Frage auf, ob sich die Einrichtung eines Geschäftskontos lohnt.München - Mit der Selbstständigkeit taucht die Frage auf, ob sich die Einrichtung eines Geschäftskontos lohnt. Wer sich für das Geschäftskonto entscheidet, erhält in diesem Artikel Hinweise, mit welchen Funktionen man rechnen kann und was beim Anbietervergleich beachtet werden sollte. Was für das Geschäftskonto spricht In der Regel ermöglicht ein Geschäftskonto für Kleinunternehmer und...

Den vollständigen Artikel lesen ...