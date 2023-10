Nach den zweistelligen Wachstumsraten der letzten sechs Monate resultierte im September 2023 im Vergleich zum Vormonat nur noch ein leichtes Plus.Bern - Erstmals seit einem halben Jahr hat der Aufwärtstrend am Schweizer Automarkt etwas an Schwung verloren. Nach den zweistelligen Wachstumsraten der letzten sechs Monate resultierte im September 2023 im Vergleich zum Vormonat nur noch ein leichtes Plus, wie der Importverband Auto Schweiz am Dienstag mitteilte. Konkret wurden im vergangenen Monat insgesamt 21'578 Personenwagen erstmals in...

