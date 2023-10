Die Zinssorgen haben die US-Börsen wieder fest im Griff. Die wichtigsten Aktienindizes fielen am Dienstag um jeweils rund ein Prozent.New York - Die Zinssorgen haben die US-Börsen wieder fest im Griff. Die wichtigsten Aktienindizes fielen am Dienstag um jeweils rund ein Prozent. Angesichts der Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen kletterte die Rendite zehnjähriger US-Anleihen auf den höchsten Stand seit 16 Jahren. Hohe Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu verzinslichen Anlagen in einem schlechteren Licht erscheinen.

