München - Der frühere FC-Bayern-Profi Thomas Helmer warnt vor einer Rückkehr von Verteidiger Jérôme Boateng zum Rekordmeister. "Wenn er sich bei Bayern fit halten würde, um sich bei einem anderen Verein zu empfehlen, okay, aber noch mal nach München zu wechseln, wäre für beide Seiten ein Risiko", sagte Helmer dem Portal T-Online.



Aus sportlicher Sicht wäre es für die Bayern zwar nicht allzu groß, weil er vereinslos ist und deshalb ablösefrei wäre - er halte es dennoch für "schwierig", so Helmer. Eine große Eingewöhnungszeit würde Boateng dem Experten zufolge aber nicht benötigen: "Wenn er die Klasse noch auf den Platz bringen kann, kommt alles andere von allein." Damit stehe und falle aber auch alles. Es sei die große, entscheidende Frage: "Wie sein Leistungsstand momentan wirklich noch ist."



Der FC Bayern prüft derzeit offenbar eine Verpflichtung von Boateng. Der vereinslose Profi trainiert aktuell bereits in München mit.