AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Immobilien

AEVIS VICTORIA SA - Swiss Hotel Properties ergänzt Immobilien-Portfolio in Zermatt



03.10.2023 / 17:40 CET/CEST





Medienmitteilung Freiburg, 3. Oktober 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) - Swiss Hotel Properties ergänzt Immobilien-Portfolio in Zermatt Swiss Hotels Properties SA (SHP), die auf Hotelinfrastruktur spezialisierte 100%-Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA (AEVIS), erweitert sein Portfolio um fünf Liegenschaften rund um das Luxushotel Mont Cervin Palace in Zermatt. Dabei handelt es sich um gut unterhaltene Wohn- und Geschäftshäuser an sehr guten Lagen mit einer Gesamtmietfläche von 9'841 m2, auf Grundstücken von insgesamt 10'425 m2, die an die bestehenden Liegenschaften von SHP angrenzen. Die Immobilien werden per Anfang Oktober 2023 in den Konsolidierungskreis von SHP integriert. SHP ist bereits seit 2020 Besitzer der durch Michel Reybier Hospitality betrieben Hotels Mont Cervin Palace, Petit Cervin, Schweizerhof und Monte Rosa im Zentrum von Zermatt. Als grösster Eigentümer von Hotelimmobilien in Zermatt stärkt SHP damit seine Position mit hochwertigen Liegenschaften, die an eine Vielzahl von lokalen und internationalen Mietern vermietet werden. Mit dieser Akquisition wird der Wert der Hotelimmobilien von AEVIS um etwas mehr als CHF 50 Millionen auf CHF 825.9 Millionen erhöht, mit jährlichen Mieterträgen in Höhe von CHF 26.8 Millionen und einer Verschuldungsquote von weniger als 50%. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG (ehemals Victoria-Jungfrau AG), einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.



