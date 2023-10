Cloud-Native-Systeme repräsentieren den aktuellen Stand der Technik. Sie laufen vollständig in der Cloud, wodurch eigene Server völlig überholt sind.Groenlo - Inmitten des technologischen Wandels revolutioniert das cloud based access control System das Datenmanagement von Unternehmen wie nie zuvor. Dieser Wandel wurde durch technologische Innovationen, angeführt von führenden Anbietern wie Nedap Security Management kombiniert mit sich ändernden Geschäftsanforderungen, vorangetrieben. In diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen On...

Den vollständigen Artikel lesen ...