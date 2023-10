Es läuft rund bei Schwyz Next. Seit Mitte 2020 ist die Mitgliederzahl von 77 auf heute über 208 Unternehmen angestiegen. Dies entspricht einem Wachstum von 270 Prozent innert drei Jahren.Schwyz - Ab 1. Oktober 2023 ergänzt Celso Cattaneo das operative Team von Schwyz Next. Die Unternehmensplattform für Zukunftstrends und Innovationen hat den neuen Geschäftsführer als Nachfolger von Andreas Weber ernannt, der per 1. September 2023 das Präsidium des Vereins Schwyz Next übernahm. Celso Cattaneo wird den Verein zusammen mit Stéphanie Engels, die seit 2020 ebenfalls als...

