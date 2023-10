Der Schweizer Aktienmarkt hat den Rückwärtsgang am Dienstag nach dem klaren Minus vom Montag fortgesetzt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Rückwärtsgang am Dienstag nach dem klaren Minus vom Montag fortgesetzt. An der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten weltweit seien die Zentralbanken Schuld, hiess es am Markt. Diese hätten überwiegend deutlich gemacht, dass es noch zu früh wäre, einen Sieg über die Inflation auszurufen und ein klares Ende der geldpolitischen Straffung zu signalisieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...