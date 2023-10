Die Furcht vor weiter anziehenden Zinsen hat den EuroStoxx 50 am Dienstag auf das niedrigste Niveau seit März gedrückt.Paris / London - Die Furcht vor weiter anziehenden Zinsen hat den EuroStoxx 50 am Dienstag auf das niedrigste Niveau seit März gedrückt. Für Katerstimmung sorgte der Anstieg der Renditen zehnjähriger US-Anleihen auf ein 16-Jahres-Hoch, nachdem Daten zum Arbeitsmarkt in den USA überraschend robust ausgefallen waren. Zudem deuteten Aussagen von Notenbankern auf möglicherweise erneute...

Den vollständigen Artikel lesen ...