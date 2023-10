The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.10.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.10.2023



ISIN Name

CA27034F2089 EARTHRENEW INC.

CA58118M1086 MCI ONEHEALTH.TECHS CL.A

KYG8192W1033 SINOPHARM TEC.TT HD-,3125

NO0010689326 CIRCIO HOLDING NK -,10

US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1

US83066P2002 SKILLSOFT CORP.A DL-,0001

US91854V1070 VACASA INC.CL.A DL-,00001