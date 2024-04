wO Börsenounge: Apple | US-Banken | HealWELL AI - gehen bei Varta die Lichter aus?

Je später der Abend, desto schöner die Gäste lautet ein Sprichwort. Je später die Nachricht kommt, desto gruseliger die Nachricht, müsste es an der Börse heißen. Varta hat dies mal wieder eindrucksvoll bewiesen!Es war Abends kurz nach halb neun, da kam eine Nachricht aus Ellwangen über die Ticker. Die Überschrift lautete: "Varta AG aktualisiert Restrukturierungskonzept". Hätte auch eine positive Anpassung sein können. Allerdings wäre eine solche Nachricht wohl eher um halb neun Morgens verschickt worden. Damit war schnell klar, die Überschrift verheißt nichts Gutes - und so war es. Somit steht der Aktienkurs gewaltig unter Druck und kämpft mit der Marke von 10 Euro. Sollte es in den Finger …

Den vollständigen Artikel lesen ...