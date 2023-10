Kopenhagen - In Champions-League-Gruppe A hat der FC Bayern München beim FC Kopenhagen am Dienstagabend mit 2:1 gewonnen. Nachdem der Ball im ersten Durchgang nirgendwo in den Kasten ging und auch die Bayern überhaupt nicht ins Spiel fanden, traf Kopenhagens Lukas Lerager in der 56. Minute, woraufhin die Bayern in der 67. Minute zunächst durch Jamal Musiala ausglichen.



Nach einem radikalen Dreifachwechsel der Bayern in der 77. traf mit Mathys Tel in der 83. Minute einer der Frischlinge und die Partie war gedreht. In der Tabelle ihrer Gruppe sind die Bayern damit auf Platz eins, dahinter Galatasaray, Kopenhagen und ganz hinten Manchester United.