European Bioplastics e.V. stellt das Programm der zweitägigen Europäischen Biokunststoffkonferenz vor, die am 12./13. Dezember 2023, in Berlin, Deutschland, und online stattfinden wird. Die Ausgabe 2023 der führenden Business- und Networking-Veranstaltung für die Biokunststoffindustrie in Europa wird zeigen, wie Biopolymere Innovationen für mehr Nachhaltigkeit,...

Den vollständigen Artikel lesen ...