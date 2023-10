"Rund 14% aller verwalteten Vermögen der SGKB stammen von Kundinnen und Kunden mit Domizil Deutschland."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Schmid, Sie sprachen in Ihrem Aktionärsbrief an, dass Ihnen Neugelder durch die Übernahme der CS durch die UBS zufliessen liessen. Haben das Ihre externen Vermögensverwalter herausgefunden? Christian Schmid: Wir hatten im ersten Halbjahr tatsächlich einen starken Neugeldzufluss, ein Plus von 3,6 Milliarden Franken oder 6,6 Prozent. Mich freut besonders...

Den vollständigen Artikel lesen ...