Chaos in Washington. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wurde in der Nacht gestürzt, womit der Kongress wenige Woche vor dem nächsten Shutdown bis auf Weiteres politisch handlungsunfähig ist. Intel plant den nächsten Spin-off. Nach Mobileye will der Halbleiterkonzern nun auch noch die Sparte für programmierbare Spezial-Chips an die Börse bringen. Erstnotiz für Sandoz. Novartis vollendet den Spin-off seiner Generika-Tochter und übergibt die Aktien zu 100 % an seine Aktionäre.Die asiatischen Aktienmärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...