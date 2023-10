The following instruments on XETRA do have their first trading 04.10.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.10.2023



Aktien



1 US0076CA1045 Aegon Ltd. ADR

2 NO0013033795 Circio Holding ASA

3 CA42249X1006 Healwell AI Inc.

4 KYG2159V1418 Sinopharm Tech Holdings Ltd.

5 US83066P3091 Skillsoft Corp.

6 US91854V2060 Vacasa Inc.



Anleihen



1 DE000A3510D6 PARQ energy GmbH