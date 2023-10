Die Zürcher Laufschuhfirma On will in den kommenden drei Jahren weiter kräftig zulegen. Der Umsatz soll gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr mindestens verdoppelt werden.Zürich - Die Zürcher Laufschuhfirma On will in den kommenden drei Jahren weiter kräftig zulegen. Der Umsatz soll gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr mindestens verdoppelt werden. Zudem will das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen profitabler werden. Gleichzeitig bestätigte On in einer Mitteilung vom Mittwoch die Ziele für das laufende Jahr. Demnach will der Konzern 1,76...

Den vollständigen Artikel lesen ...