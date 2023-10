Nach dem Autozulieferer Mobileye ist es diesmal das Geschäft mit programmierbaren Spezial-Chips, die zum Beispiel in Kommunikations-Technik oder Infrastruktur von Rechenzentren eingesetzt werden. Die Programmable Solutions Group (PSG) soll zunächst als separater Geschäftsbereich geführt und in den kommenden zwei bis drei Jahren an die Börse gebracht werden. Der Bereich basiert auf dem 2015 übernommenen Chip-Spezialisten Altera. Die 2017 gekaufte israelische Firma Mobileye hatte INTEL im vergangenen Jahr an die Börse gebracht, aber die Kontrolle über das Unternehmen behalten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



