EQS-News: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

PlanetHome Investment AG erwirbt Minderheitsbeteiligung an einem Wertpapierinstitut



04.10.2023 / 10:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin (04.10.2023)



Die PlanetHome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) hat heute eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von ca. 7,45 Prozent an einem Wertpapierinstitut, der Ametos Invest GmbH, Frankfurt, erworben.

Ein entsprechender Beteiligungsvertrag wurde abgeschlossen. Der Kaufpreis für die Beteiligung lag im niedrigen fünfstelligen Bereich.



Mit der beabsichtigten Beteiligung möchte die PlanetHome Investment AG ihre Vertriebsmöglichkeiten erweitern.

Das Wertpapierinstitut verfügt neben der Zulassung für Finanzportfolioverwaltung und Anlageberatung auch über die für den Vertrieb von tokenisierten Assets erforderliche Zulassung zur Anlagevermittlung.







Kontakt:



Michael Kindl

Vorstand

PlanetHome Investment AG

Uhlandstraße 175, 10719 Berlin

T +49 (0) 30 555 728 550

info@planethome-invest.com









04.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com