Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat die Erholung nun abgebrochen. Am Dienstag, rechtzeitig zum deutschen Feiertag, hat die Aktie den tiefsten Stand der vergangenen Monate erreicht. Die Notierungen fielen mit -3,2 % unter die Marke von 12 Euro. Nun sieht es in jeder Weise wieder finsterer aus für die Aktie, die in den vergangenen Tagen bei zahlreichen Betrachtungen und Analysen im Mittelpunkt stand. Siemens Energy: Die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...