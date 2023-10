Die ALX Oncology-Aktie (WKN: A2P79Z) schoss im US-Handel am Dienstag um eindrucksvolle +56% in die Höhe. Der Kurssprung sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Papier des Biotech-Unternehmens seit Jahresbeginn ein Drittel seines Wertes eingebüßt hat. Was steckt hinter dem großen Kursplus? ALX Oncology vorgestellt ALX Oncology ist ein Immuno-Onkologie-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Patienten bei der Krebsbekämpfung zu helfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...