ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach Absatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des E-Autobauers hätten im dritten Quartal die ohnehin niedrigen Erwartungen verfehlt, bemängelte Analyst Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Produktion liege zwar wenig überraschend unter den Absatzzahlen, offenbar sehe sich Tesla aber größeren Schwierigkeiten gegenüber als gedacht./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 14:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 14:56 / GMT



ISIN: US88160R1014