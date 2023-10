Teilen: Der US-Dollar übertrifft zur Wochenmitte weiterhin seine Konkurrenten, während die Renditen von US-Staatsanleihen weiter ansteigen. Der US Dollar Index hält sich auf einem Mehrmonatshoch über 107,00 und die 10-jährige US-Rendite nähert sich am europäischen Vormittag der Marke von 4,9%. In der zweiten Tageshälfte stehen die ADP-Beschäftigungszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...