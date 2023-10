Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Mainz Biomed gibt Live-Launch von ColoAlert® in Rumänien in Zusammenarbeit mit Bioclinica bekannt



04.10.2023 / 14:01 CET/CEST

Mainz Biomed gibt Live-Launch von ColoAlert® in Rumänien in Zusammenarbeit mit Bioclinica bekannt Strategische Partnerschaft soll die Krebsfrüherkennungrate in Rumänien erhöhen, indem sie der Bevölkerung modernste diagnostische Verfahren zur Verfügung stellt BERKELEY, USA - MAINZ, Deutschland - 4. OKTOBER 2023 - Mainz Biomed NV (NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder das "Unternehmen"), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert, hat heute die Markteinführung seines Hauptprodukts ColoAlert®, einen hochwirksamen und benutzerfreundlichen Darmkrebsfrüherkennungstest für den Heimgebrauch, in Zusammenarbeit mit seinem strategischen Partner Bioclinica bekannt gegeben. Diese Partnerschaft mit einem der führenden Unternehmen im rumänischen Gesundheitssektor markiert einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Rumänien durch fortschrittliche Diagnostik. Rumänien hat mit die höchsten Darmkrebs-Inzidenzen in Europa. Es gibt derzeit kein nationales Screening-Programm. Doch anhand der Bevölkerungszahlen sieht man, dass es dringend notwendig ist, diagnostische Lösungen in dem Land breit verfügbar zu machen und so die Früherkennungsrate von Darmkrebs zu erhöhen. Mit 1,6 Millionen Menschen im Alter von 40 bis 49 Jahren, 6,1 Millionen im Alter von 50 bis 74 Jahren sowie 1,5 Millionen die über 75 Jahre alt sind, könnten potenziell 9,2 Millionen Menschen pro Jahr von Darmkrebstests profitieren - das wäre ein signifikanter Markt für ColoAlert®. Bioclinica ist ein wichtiger Partner für Mainz Biomed, um sich gemeinsam für ein flächendeckendes Darmkrebs-Screeneing einzusetzen. Bioclinica wird sein umfangreiches Netzwerk und seine fundierten Expertise dafür einsetzen, ColoAlert® einem Großteil der rumänischen Bevölkerung ab sofort zur Verfügung zu stellen. Bioclinica, ein zuverlässiger Anbieter von Gesundheitsprodukten mit über 25 Jahren Erfahrung in der medizinischen Diagnostik, betreibt 15 angeschlossene Labore und 146 Probeabgabestellen in ganz Rumänien. Mainz Biomed und Bioclinica werden bei den Marketingaktivitäten zusammenarbeiten, um die erfolgreiche Markteinführung von ColoAlert® in Rumänien zu gewährleisten. "Bioclinica ist zu einem wichtigen Partner für uns geworden. Wir freuen uns sehr, dass dadurch ColoAlert® nun auch der rumänischen Bevölkerung zur Verfügung steht", kommentierte Darin Leigh, Chief Commercial Officer von Mainz Biomed. "Unsere Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Engagement hochmoderne diagnostische Lösungen anzubieten, die maßgeblich zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung beitragen. Sie ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Vorhaben, möglichst vielen Menschen weltweit Zugang zu diagnostischen Tests zu ermöglichen. Früherkennung ist das A und O im Kampf gegen Krankheiten wie Darmkrebs, und verschafft den Vorsprung bei der Behandlung der Krankheit, der schlussendlich den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten könnte." Darmkrebs stellt nach wie vor eine große Herausforderung für Gesundheitssysteme weltweit dar. Menschen in Europa sind sogar überdurchschnittlich häufig davon betroffen. Obwohl Europäer nur ein Zehntel der Weltbevölkerung ausmachen, treten etwa 25 % aller jährlichen Krebsfälle hier auf. Als zweithäufigste krebsbedingte Todesursache auf dem Kontinent verlangt Darmkrebs nach innovativen Lösungen, die die Diagnose- und Behandlungslandschaft grundlegend verändern können. Mainz Biomed, stellt sich dieser Herausforderung, indem es mit ColoAlert®, einen effizienten und benutzerfreundlichen Screening-Test entwickelt hat, mit dem die Menschen ihre Darmkrebsvorsorge selbst in die Hand nehmen können. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/ Folgen Sie uns, um auf dem neuesten Stand zu bleiben:

Facebook Über ColoAlert ColoAlert, das Hauptprodukt von Mainz Biomed, ist ein benutzerfreundliches Kit für die Darmkrebsvorsorge von zuhause mit hoher Sensitivität und Spezifität. Dieser nicht-invasive Test analysiert Proben auf Tumor-DNA und weist so auf Krebsgeschwüre hin. Damit bietet er eine bessere Früherkennung als Tests auf okkultes Blut im Stuhl (FOBT). Durch die Verwendung der PCR-Technologie erkennt ColoAlert mehr Fälle von Darmkrebs als andere Stuhltests und ermöglicht eine frühere Diagnose ( Dollinger et al., 2018 ). Das Produkt ist in ausgewählten EU-Ländern über ein Netzwerk führender unabhängiger Labore, Programme des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie im Direktvertrieb erhältlich. Um die Marktzulassung in den USA zu erhalten, wird ColoAlert im Rahmen der FDA-Zulassungsstudie "ReconAAsense" untersucht. Sobald das Produkt in den USA zugelassen ist, besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin, einen skalierbaren Vertrieb über ein Programm mit Kooperationspartnern aus regionalen und nationalen Labordienstleistern im ganzen Land aufzubauen. Über Darmkrebs Mit über 1,9 Millionen neuen Fällen im Jahr 2020, ist Darmkrebs laut World Cancer Research Fund International die dritthäufigste Krebsart weltweit. Die US Preventive Services Task Force empfiehlt die Durchführung eines Screenings mit einem DNA-basierten Stuhltest, wie ColoAlert®, in den USA einmal alle drei Jahre ab dem Alter von 45 Jahren. Jedes Jahr werden in den USA 16,6 Millionen Darmspiegelungen durchgeführt. Etwa ein Drittel der US-Bürger im Alter von 50 bis 75 Jahren ist jedoch noch nie auf Darmkrebs untersucht worden. Diese Lücke in der Vorsorgeuntersuchung stellt ein Marktpotential von über 4 Milliarden US Dollar dar. Über Mainz Biomed N.V. Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com . Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com



