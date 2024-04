Es ist, als prallen zwei Welten aufeinander. Regelmäßig informiert die im Bereich Früherkennung von Darmkrebs tätige Mainz Biomed über die neuesten Kooperationen, Studienresultate oder einfach nur die Teilnahme an Fachkongressen - stets versehen mit Hochwertwörtern wie "bahnbrechende Ergebnisse", "transformative Rolle" oder auch "neuer Goldstandard". Das hört sich nach einem guten Weg für das nur wenige ... The post Mainz Biomed: Die Zeit läuft appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...