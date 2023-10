Nach den Verlusten am Vortag haben sich die europäischen Aktienmärkte beruhigt. Auf ermässigtem Niveau setzten die Börsen am Mittwochmittag zu einer zaghaften Gegenbewegung an.Paris / London - Nach den Verlusten am Vortag haben sich die europäischen Aktienmärkte beruhigt. Auf ermässigtem Niveau setzten die Börsen am Mittwochmittag zu einer zaghaften Gegenbewegung an. Der EuroStoxx 50 gewann zuletzt 0,43 Prozent auf 4113,03 Punkte. Der französische Cac 40 kletterte um 0,47 Prozent auf 7020,25 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 7480,56 Punkte stieg.

