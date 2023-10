Im Kino, in der Metro oder im Zug: In Frankreich werden vermehrt mutmaßliche Bettwanzensichtungen gemeldet. Der Gesundheitsminister sieht keinen Grund zur Panik, ein Krisentreffen ist trotzdem geplant.Im Kino, in der Metro oder im Zug: In Frankreich werden vermehrt mutmaßliche Bettwanzensichtungen gemeldet. Der Gesundheitsminister sieht keinen Grund zur Panik, ein Krisentreffen ist trotzdem geplant. Seit einigen Wochen häufen sich in sozialen Netzwerken Beschwerden über Bettwanzen in Frankreich. Die Schädlinge werden etwa in Kinos, Zügen und der Pariser Metro gesichtet.

