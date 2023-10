LOS GATOS (IT-Times) - Die US-amerikanische Streaming-Plattform Netflix will einem Bericht zufolgte die Preise für seine Produkte anheben, nachdem der Streik in Hollywood beendet ist. Der US-Streaming-Dienst Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX, ISIN: US64110L1061) plant eine Preiserhöhung für seine Produkte nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...