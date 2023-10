Rolf Elgeti war ein Star. Erst als Analyst in London, dann als Immobilienmanager. Im Moment steht er gehörig unter Druck, wie ein Artikel in der Wirtschaftswoche vermittelt. Elgetis Beteiligung an Deutsche Konsum REIT steckt genauso in Schwierigkeiten, nachdem eine andere Firma des Managers einen Kredit nicht rechtzeitig zurückbezahlt hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...